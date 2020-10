Was wäre der VfB Auerbach nur ohne Torjäger Marc-Phillip Zimmermann? Auch gegen Germania Halberstadt hat er es schon wieder getan - zum elften Mal in dieser Regionalliga-Saison. Diesmal entwischte der Strafraumspezialist im perfekten Moment seinem Bewacher Michael Ambrosius und platzierte einen traumhaften Flugkopfball nach butterweicher Flanke von Marcel Schlosser ins rechte obere Eck zur VfB-Führung (13.). Allein – es reichte nicht zum dringend benötigten Heimsieg im Kellerduell (Endstand 1:1).

Es ging hin und her an der Lübecker "Lohmühle" – und die letzte Antwort hatte der Hallesche FC. In der Nachspielzeit dieses dramatischen Drittliga-Duells behielt Julian Guttau nach dem piekfeinen Pass von Terrence Boyd durch die Gasse die Nerven vor VfB-Keeper Lukas Raeder und schob den Ball via linkem Innenpfosten zum 3:2-Auswärtssieg der Hallenser in die Maschen.