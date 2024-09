Dieser Marc-Philip Zimmermann ist wie ein guter Wein: Im Alter wird er immer besser. Am Freitagabend bescherte der mittlerweile 34-Jährige seinem FSV Zwickau einen 1:0-Heimsieg gegen den Halleschen FC. Dabei tauchte Zimmermann - im Hauptjob Polizist - in der 34. Minute nach einer Flanke bis zur Grasnarbe ab und köpfte den Ball so unhaltbar ins Tor. Es war schon der vierte Saisontreffer des Torjägers.