"Volltreffer der Woche": Zwei Amateure messen sich mit Zwickaus Baumann

Ganz große Fußball-Akrobatik in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt: Beim Spiel des FSV Barleben in Köthen beim CFC Germania lag nach 25 Minuten Christopher Kalkutschke quer in der Luft. Nach einer lockeren Außenrist-Flanke stand er im Sechzehner völlig blank, setzte zum Seitfallzieher an und sorgte damit für die 1:0-Führung. Nach einem abwechslungsreichen Spiel siegte Barleben unter anderem dank eines weiteren Kalkutschke-Treffers mit 3:2.