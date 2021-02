Vorschlag A: Morris Schröter (FSV Zwickau)

Bereits am vergangenen Mittwoch war der FSV Zwickau in München im Einsatz. Dabei gelangen den Westsachsen vier Tore, trotzdem haben sie das Spiel mit 2:3 verloren. Gleich zwei Mal traf das Team von Joe Enochs ins eigene Netz. Morris Schröter erzielte dabei nach einer 40-minütigen Halbzeitpause per Kopf das zwischenzeitliche 2:2 - ins Tor des Gegners.

Vorschlag B: Paul Will (Dynamo Dresden)

In Dresden waren die Schneeberge der Woche rechtzeitig bis zur Begegnung gegen den Tabellenletzten VfB Lübeck am Sonntag verschwunden. Der Spitzenreiter wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 3:1. Paul Will war dabei mit einem Flachschuss aus 20 Metern zum 2:0 für die Schwarz-Gelben erfolgreich. In Halbzeit zwei ...

Vorschlag C: Niklas Kreuzer (Dynamo Dresden)

... trug sich dann auch Niklas Kreuzer in die Torschützenliste ein. Der Rückkehrer war nur wegen des Ausfalls von Kapitän Yannick Stark, der sich im Abschlusstraining an der Schulter verletzte, in die Startformation gerückt. Nach fast einem halben Jahr ohne Spielpraxis wurde er von Daferner mustergültig bedient und traf per Direktabnahme.

