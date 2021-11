Fußball | Sachsenliga "Volltreffer"-Schütze Thieme im Glück: "Ich habe draufgehalten und er ging rein"

Hauptinhalt

Das Stahlfeuer lodert nicht mehr so heftig wie einst, mittlerweile spielt die BSG Stahl Riesa in der Sachsenliga. Doch sie hat mit Dirk Thieme einen Kunstschützen in ihren Reihen, der beim "Volltreffer der Woche" für Furore sorgte.