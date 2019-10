So langsam entwickelt sich der VfB Auerbach – zumindest im Landespokal – zum Lieblingsgegner des 1. FC Lok Leipzig. Bereits zum zweiten Mal nach 2018 setzte sich die Loksche mit 4:1 durch, während es bei Punktspielen noch nie einen Leipziger Sieg im Vogtland gab. Und diesmal erzielte Maik Salewski auch einen echten Volltreffer der Woche.

Mit einem satten Drop-Kick hat Salewski für die Führung seines 1. FC Lok Leipzig beim VfB Auerbach gesorgt. Nach einem Einwurf nahm er den Ball erst mit dem Körper, dann mit dem Knie mit und schoss ihn aus der Luft direkt per Bogenlampe in den Winkel. Am Ende siegte das Team aus der Messestadt mit 4:1 und steht somit im Achtelfinale des Sachsenpokals.