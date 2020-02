Offenbar geht es nur so wie bei RB Leipzig, wo Hauptsponsor Red Bull mehr als sechs Mrd. Euro umsetzt. Zu Beginn investierte Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz rund 100 Mio. Euro in den Aufstieg aus der Oberliga. Später verkrafteten die "Roten Bullen" so auch zwei Ehrenrunden in der Regionalliga.



Die einzige größere Investition in einen ehemaligen DDR-Klub gab es bei Carl Zeiss Jena von Roland Duchatelet. Der Belgier pumpte rund acht Millionen Euro in den Europapokal-Finalisten von 1983. Dennoch stehen die Thüringer aktuell abgeschlagen am Tabellenende der 3. Liga.