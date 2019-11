Hallenmasters in Zwickau Spiel mit im "Sport im Osten"-Allstarteam

Am 4. Januar zaubert das "Sport im Osten"-Allstarteam in der Zwickauer Stadthalle - und du kannst beim Budenzauber mitspielen. Werde Teil des "SpiO-Teams und kicke an der Seite von Ingo Hertzsch, Marco Kurth, Jörg Emmerich und Co.