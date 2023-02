Den einzigen Punkt für Mühlhausen holte Steffen Mengel, der sich gegen den belgischen Doppelspezialisten Cedrik Nuytinck mit 3:1-Sätzen (11:4, 9:11, 11:6, 11:5) durchsetzte. Zuvor hatte der Rumäne Ovidiu Ionescu in einem hochklassigen Duell gegen den Slowenen Darko Jorgic mit 2:3 (13:11, 6:11, 10:12, 11:8, 4:6) den Kürzeren gezogen. Auch in seiner zweiten Partie hatte Ionescu gegen Patrick Franziska überraschend deutlich mit 1:3 (11:9, 8:11, 10:12, 3:11) das Nachsehen. Der Saarbrücker hatte indes auch gegen den Österreicher und Mühlhäuser Publikumsliebling Daniel Habesohn klar mit 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) die Nase vorn.

Das Rückspiel findet am Sonntag in Saarbrücken statt, wobei den Gastgebern bereits zwei Einzel-Siege für das Erreichen des Endspiels reichen würden. Im zweiten Halbfinale treffen der deutsche Pokalsieger TTC Neu-Ulm und der deutsche Meister Borussia Düsseldorf am Mittwoch und Sonntag aufeinander. Die deutschen Vereine dominieren die aktuelle Champions-League-Saison auch deshalb so sehr, weil die russischen Spitzenclubs Fakel Orenburg und UMMC Jekaterinburg wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine von dem Wettbewerb ausgeschlossen wurden.