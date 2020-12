Friedrich gewann bei vier Großereignissen in Serie jeweils Gold im Zweier und Vierer stellte mit neun WM-Titeln die Rekordmarke des Italieners Eugenio Monti ein, der seine Erfolge vor rund 60 Jahren gefeiert hatte. Der 30-Jährige ist auf dem besten Weg, alleiniger Rekordhalter zu werden. Auch in dieser Saison fährt er die Konkurrenz in den Weltcups in Grund und Boden - und die WM kommt noch. Seit 2017 leuchtete stets der Name Friedrich auf Platz eins auf, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass dies auch 2021 so bleibt. Anfang Februar werden die neuen Weltmeister gesucht, erneut in Friedrichs "Wohnzimmer" in Altenberg.