Die Mitglieder-Verluste aus den Jahren der Corona-Pandemie sind im Thüringer Sport weitgehend aufgeholt. Wie der Landessportbund (LSB) am Montag bekannt gab, zeigt die Bestandserhebung 2023 erstmals seit sechs Jahren wieder einen Zuwachs in der Mitgliederstatistik. Zum Januar wurden rund 13.000 Mitglieder mehr als noch im Vorjahr in Thüringer Sportvereinen gezählt. Insgesamt sind im LSB Thüringen aktuell 360.494 Sporttreibende in 3.267 Vereinen organisiert.