Auch die Gespannfahrer fahren in der Halle um Weltcup-Punkte. Dagegen gibt es diesmal keinen Weltcup der Voltigierer. Trotzdem sind die weltbesten Athleten auch in Leipzig dabei und treten im neu aufgestellten "FEI Top Indoor Vaulting Masters" an. Im Rahmenprogramm reiten sowohl regionale Sportlergrößen sowie der ostdeutsche Springnachwuchs im Finale des "Partner Pferd Cup" und des "Junior Cup". Das Weltcup-Finale im Springreiten gibt es 2022 wieder in der Messestadt. Es wird dann die dritte Ausgabe der prestigeträchtigen Abschlussveranstaltung in Leipzig sein.