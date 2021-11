Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold Bildrechte: NINERS Chemnitz GmbH

Steffen Herhold, der Geschäftsführer von Basketball-Bundesligist Niners, sieht es zunächst einmal unpolitisch: "Wir gehen da als Verein nicht so tief rein, wir möchten da auch nicht zum falschen Prellbock werden." Es gelte sich an die neue Verordnungslage zu halten. Wie viele Zuschauer nun nicht kommen, kann er noch nicht sagen, man versuche "in Einzelgesprächen die Situation zu klären". Grundsätzlich sei man beim Basketball aber "sehr positiv gestimmt. Wir haben da eine sehr hohe 2G-Quote", berichet Herhold. Die Basketball-Bundesliga BBL hatte "fast 100 Prozent Impfquote bei den Spielern" gemeldet. Angesichts einer Hallenkapazität von 12.000 konnten die Niners die Zuschauerzahlen schon zuvor povisorisch reduzieren, auf 4.800. So viele sind auch am übernächsten Sonntag (21.11.2021) gegen Heidelberg erlaubt. Herhold ist zuversichtlich, dass man diese Anzahl auch beibehalten kann.