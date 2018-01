Bereits nach drei Minuten klingelte es erstmals im Energie-Gehäuse, als Mathias Fetsch die Führung markierte. Nur neun Minuten später legte der Hallenser nach Vorlage von Marvin Ajani per Kopf mit dem 2:0 nach. Die Lausitzer, die auf zahlreiche angeschlagene Spieler verzichten musten, hatten bis zur Pause mit einem Pfostenschuss ihre beste Aktion. Nach dem Wechsel schlugen die Gäste nach einem Fehler der Cottbuser wieder eiskalt zu: Dabei erhöhte Martin Ludwig nach einem Konter auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Hilal El-Helwe mit einem verwandelten Freistoß in der 87. Minute. Im nächsten Testspielduell empfangen die Cottbuser im "Stadion der Freundschaft" am Sonntag (15 Uhr) Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg.

Zweitligist FC Erzgebirge Aue absolvierte ebenfalls einen Test. Im Trainingslager in Spanien verloren die "Veilchen" mit 0:2 gegen KV Oostende. Rocky Bushiri (20.) und Brecht Capon (39.) trafen für den belgischen Erstligisten. Aue fand erst nach der Pause besser in die Partie. Dabei hatte Mario Kvesic Pech, als er nur die Latte traf.



In der zweiten Hälfte durfte auch Mittelstürmer Ridge Munsy für den FCE ran. Der 28-Jährige wird bis zum Saisonende vom schweizerischen Erstligisten Grasshopper Zürich ausgeliehen. “Wichtig ist, dass wir Ridge jetzt schnell in unser Team integrieren“, sagte Trainer Hannes Drews.



Weitere Spieler sollen in dieser Transferperiode nicht mehr verpflichtet werden, wie Vereinspräsident Helge Leonhardt dem MDR sagte.