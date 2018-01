RB Leipzig gewinnt einziges Testspiel

Bundesligist RB Leipzig hat sein einziges Testspiel in dieser Winterpause mit 2:0 gegen den tschechischen Erstligisten gewonnen. Für die Treffer vor 4.312 Zuschauern in der Red-Bull-Arena sorgten Federico Palacios (13.) und Bruma (70.). Dabei musste Trainer Ralph Hasenhüttl auf Timo Werner (Infekt), Marcel Halstenberg (Fraktur der rechten Mittelhand) und Emil Forsberg (Bauchmuskelzerrung) verzichten. Dafür feierte der Österreicher Marcel Sabitzer sein Comeback. Bereits am nächsten Samstag beginnt für RB Leipzig gegen Schalke 04 die Bundesliga-Rückrunde.

Dynamo auf Augenhöhe mit Wolfsburg

Zweitligist Dynamo Dresden ist mit einer ordentlichen Vorstellung ins Trainingslager im spanischen Marbella gestartet. Im ersten von drei Testspielen musste sich die Mannschaft von Uwe Neuhaus nur knapp dem Erstligisten VfL Wolfsburg mit 1:2 geschlagen geben. Dresdens Niklas Hauptmann bekam es immer wieder mit Wolfsburgs Maximilian Arnold zu tun. Bildrechte: imago/regios24

Über das gesamte Spiel war von einem Klassenunterschied kaum etwas zu sehen. Nach der ersten Hälfte liefen die Dresdner allerdings einem 0:2-Rückstand hinterher, nachdem Landry Dimata in der 29. Minute und Paul Verhaegh Sekunden vor dem Pausenpfiff für den Erstligisten getroffen hatten. Marco Hartmann (59.) gelang für die Schwarz-Gelben nur noch der Ehrentreffer, obwohl mehr drin gewesen wäre. In der 90. Minute vergab Haris Duljevic die große Chance zum Ausgleich für die Dresdner. Am 9. Januar geht es für Dynamo noch gegen die U23 von Werder Bremen, abschließend treffen die Sachsen auf den niederländischen Erstliga-Klub FC Groningen.

Erzgebirge Aue unterliegt Eintracht Frankfurt

Auch der zweite Zweitligist aus Mitteldeutschland hat sein Testspiel gegen einen Bundesligisten verloren. Nach drei Mal 45 Minuten im Trainingslager in Spanien hieß es für Erzgebirge Aue gegen Eintracht Frankfurt am Ende 1:3. Die Hessen gingen durch Tore von Sebastien Haller (52.), Branimir Hrgota (66.) und Mijat Gacinovic (90.) in Führung. Michael Maria gelang in der 108. Minuten nur noch der Ehrentreffer. Pascal Köpke war im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht erfolgreich. Bildrechte: IMAGO

Am Mittwoch steht für die Veilchen der nächste Test an. Dann geht es gegen den belgischen Erstligisten KV Ostende.

Jena hält gut gegen Zweitligisten mit

Der FC Carl Zeiss Jena hat sein erstes Testspiel im neuen Jahr verloren. Die Thüringer mussten sich vor rund 300 Zuschauern trotz zwischenzeitlicher Führung am Ende dem SSV Jahn Regensburg mit 2:3 geschlagen geben. Nach einem Eigentor von Kevin Pannewitz in der zweiten Minute ging die Zimmermann-Elf dank eines Doppelschlags von Timmy Thiele und Manfred Starke (32./ 34.) mit 2:1 in Front. Nach dem Wechsel hatte der Zweitliga-Aufsteiger aus Regensburg mehr zuzusetzen und drehte die Partie. Kevin Hoffmann (58.) und Sargis Adamyan fünf Minuten vor dem Abpfiff trafen für die Bayern. Durch ein Eigentor von Kevin Pannewitz geriet Jena früh in Rückstand. Bildrechte: IMAGO

Am Montag geht es für das Team von Mark Zimmermann ins Trainingslager nach Barsinghausen.

Nordhausen dreht in der zweiten Hälfte auf