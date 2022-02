Seit dem 7. Februar dürfen auch in Thüringen wieder Zuschauer an Sportveranstaltungen teilnehmen. In der bis zum 2. März geltenden Corona-Schutzverordnung sind in Stadien bis zu 1.000 Zuschauer erlaubt, in Sporthallen dürfen bis zu 500 Fans dabei sein. Allerdings gelten für die Anhänger weiter die strengen Vorgaben der bisherigen Allgemeinverfügungen. So gilt in Hallen die 2G-plus-Regel, in Stadien die 2G-Regeln. Bedeutet, dass auch weiterhin Ungeimpfte ausgeschlossen bleiben. An einer weiteren Anpassung der Vorgaben soll im zuständigen Ministerium gearbeitet werden.