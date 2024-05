Renndirektor Marian Koppe sieht die Tour "als Werber für den Freistaat Thüringen. Wir sind gut dabei und hoffen, dass wir die paar Steine, die wir noch haben, aus dem Weg räumen können". Sicherheit sei "ein wichtiger Faktor bei einem Radsportereignis", so Koppe. Deshalb ist ein großes Team an Ehrenamtlichen am Start, Bedarf besteht aber noch bei Streckenposten. Wer also Zeit, Lust und Liebe hat, soll sich im Organisationsbüro melden.