Im Halbfinale des Thüringenpokals kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals. Dabei trifft der ZFC Meuselwitz daheim auf der Glaserkuppe auf Titelverteidiger und Regionalligakonkurrent Carl Zeiss Jena. Das zweite Halbfinale bestreiten die beiden Thüringenligisten SC Heiligenstadt und der FC An der Fahner Höhe. Das ergab die Auslosung, die am Sonntag (9. Februar) im Rahmen der Thüringer Hallenlandesmeisterschaft in Apolda stattfand. Apoldas Bürgermeister Olaf Müller fungierte als "Losfee".