Jetzt ist es amtlich: Die Bundesliga-Basketballerinnen der Gisa Lions stehen endgültig als Absteiger aus dem Oberhaus fest. Nachdem die DBBL alle Vereine über das vorzeitige Saisonende informiert hatte, haben sich die Hallenserinnen als Tabellenletzter in ihr Schicksal gefügt. Das bestätigte Lions-Geschäftsführerin Lysann Kairis in der "Mitteldeutschen Zeitung" am Dienstag (17.03.2020). In einer E-Mail schrieb sie dem Verband, "dass wir die Entscheidung akzeptieren und keine Rechtsmittel dagegen einlegen werden". Wie geht es weiter? Viele Spielerinnen werden den Verein verlassen. In der zweiten Liga soll ein junges Team aufgebaut werden, allerdings ohne dem Anspruch, sofort wieder aufzusteigen.