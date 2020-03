Auch Handball-Bundesligist kommt wegen der Coronakrise nicht an einschneidenden Maßnahmen vorbei. Wie Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt in der "Magdeburger Volksstimme" (19.03.2020) erklärte, werde man "die angebotenen staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen und für Spieler und Mitarbeiter jetzt Kurzarbeitergeld beantragen". Damit sollen die finanziellen Probleme, die auf den Verein zukommen, etwas abgefedert werden. Zudem wurden die Spieler nach Hause geschickt. Trainer Bennet Wiegert sagte dazu in der "MV": "Wir haben die Spieler für vier Wochen verabschiedet. In diesem Zeitraum soll sich jeder individuell fit halten. Ob und wie es danach weitergeht, weiß keiner."

Michael Damgaard setzt zum Wurf an (SC Magdeburg vs. HC Erlangen). (Archiv) Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener