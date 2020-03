Die gesamte Handball-Nationalmannschaft soll wegen eines mit dem Coronavirus infizierten Nationalspielers unter Quarantäne gestellt werden. Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen ist positiv auf das Virus getestet worden. Noch in der vergangenen Woche hatte sich die DHB-Auswahl zu einem Lehrgang in Aschersleben getroffen, an dem unter anderem auch die SC-DHfK-Spieler Franz Semper und Philipp Weber, der vorzeitig wegen einer Verletzung abreiste, teilnahmen. Mannschaftsarzt Kurt Steuer empfahl eine zweiwöchige häusliche Quarantäne für das komplette Team inklusive der Betreuer um den neuen Bundestrainer Alfred Gislason.

Jannik Kohlbacher von den RN Löwen im National-Dress. (Archiv) Bildrechte: imago images/Bildbyran