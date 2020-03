Der Deutsche Fußball-Bund will den Drittliga-Klubs in der Coronavirus-Krise unter die Arme greifen. Die Absicht bekräftigte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge in der Kicker-Ausgabe am Montag (16.03.2020). "Es geht darum, im Notfall sehr gezielt Überbrückungshilfen zu geben, um Liquiditätskrisen zu vermeiden", wurde er zitiert. In der dritthöchsten Spielklasse haben Vereine ohnehin immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die nun ausbleibenden Einnahmen durch die Aussetzung der Partien belasten die Vereine zudem. Der Verlust für alle Klubs soll zusammen etwa 1,1 Millionen Euro pro Spieltag betragen. Nach Angaben von Osnabrügge muss der Verband aber auch die eigene Haushaltsplanung im Auge behalten, da auch er von der Krise "natürlich wirtschaftlich betroffen sein" werde. Dies und weitere Probleme will der DFB am Montag in Frankfurt/Main bei einem Treffen mit Drittliga-Vertreter besprechen.