Coronavirus-Ticker: Helge Leonhardt - "Spieler sollten Rettungsfonds gründen"

Die Profis von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden sollen sich vorerst zu Hause mit Übungen und Laufplänen individuell fit halten. Am Dienstag solle die Mannschaft dann im Rudolf-Harbig-Stadion zusammenkommen und über das weitere Vorgehen informiert werden, sagte ein Sprecher des Vereins. Man wolle die Ergebnisse der DFL-Mitgliederversammlung am Montag abwarten. Ursprünglich sollten sich die Profis bereits am Montag am Trainingsgelände einfinden. Die Spieler hatten bereits die Vorgabe bekommen, nicht mehr ins Ausland zu reisen und das Haus möglichst wenig zu verlassen.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat am Samstagvormittag eine Trainingseinheit absolviert. Am Nachmittag und auch am Sonntag und Montag bekommen die RB-Profis trainingsfrei. Von Dienstag bis Donnerstag sollen sie sich mit individuellen Laufplänen fit halten. "Ab Freitag wird wieder normal trainiert", sagte Sportdirektor Markus Krösche in einer Telefonkonferenz. Am Montag tagt die DFL-Mitgliederversammlung.