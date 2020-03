14:05 Uhr | Angst vor Einreiseverbot: Kaza Kajami-Keane verlässt Syntainics MBC

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ist in der Basketball-Bundesliga der Spielbetrieb eingestellt worden. Betroffen davon ist auch das Team des Syntainics MBC aus Weißenfels, das am Sonntag (15.03.2020) eine weitreichende Entscheidung bekanntgab. So haben sich der Bundesligist und Kaza Kajami-Keane auf eine einvernehmliche Auflösung des laufenden Vertrages geeinigt. Der kanadische Aufbauspieler hatte angesichts der immer strengeren Einreisebedingungen in sein Heimatland darum gebeten. Kaza Kajami-Keane verlässt die Weißenfelser Basketballer. (Archiv) Bildrechte: imago images / Eibner

In der laufenden Spielzeit kam Kaza Kajami-Keane 19 Mal in der BBL zum Einsatz. Dabei erzielte er im Durchschnitt 15,2 Punkte, 5,3 Assists, 2,7 Rebounds und 1,5 Steals pro Begegnung. Neben Kajami-Keane reiste auch Tremmell Darden wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes in die USA ab. Er habe aber die klare Absicht, zurückzukommen, wenn der Spielbetrieb wieder losgehen sollte.

13:50 Uhr | FC Carl Zeiss Jena setzt Training aus

Wegen der Coronavirus-Krise hat auch der Drittliga-Tabellenletzte FC Carl Zeiss Jena seinen Trainingsbetrieb vorerst komplett eingestellt. Das teilte der Klub am Sonntag (15.03.2020) mit. Die Maßnahme gelte zunächst für alle Mannschaften des Vereins bis einschließlich 22. März. "Der FCC ist darauf eingerichtet, diese Maßnahmen bis zum 19. April und womöglich darüber hinaus zu verlängern", hieß es in der Pressemitteilung. Jenas Teamchef René Klingbeil und Kenny Verhoene (Cheftrainer). (Archiv) Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

13:30 Uhr | HFC-Boss Rauschenbach an Covid-19 erkrankt