23. November | Chemnitzer FC - NLZ-Mitarbeiter verzichten auf Geld

Bei Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC verzichten Trainer und Betreuer des Nachwuchsleistungszentrums auf Aufwandsentschädigungen und Übungsleitervergütungen. Das gab der Verein am Montag (23.11.2020) bekannt. Der Verzicht soll helfen, Corona-Pandemie-bedingte Ausfälle abzufangen. "Die Verzichtserklärungen, die teilweise sogar bereits bis in den Januar 2021 abgegeben wurden, stellen eine monatliche Entlastung im 5-stelligen Bereich dar. Dies hilft uns dabei, den CFC in der aktuellen Phase der Konsolidierung zu stabilisieren, ungemein", wird Romy Polster, Vorstandsvorsitzende des Chemnitzer FC, in dem Schreiben zitiert. Mitarbeiter der Geschäftsstelle sowie das gesamte Regionalliga-Team sind bereits seit Anfang November in Kurzarbeit. Bildrechte: imago images / HärtelPRESS

23. November | Eiskunstlauf-DM in Hamburg abgesagt - Austragung in Chemnitz?

Die für den 18. und 19. Dezember terminierten deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften werden wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant in Hamburg stattfinden. Dies gab die Deutsche Eislauf-Union (DEU) bekannt. Wie es in einer Mitteilung weiter heißt, werde nun geprüft, ob die Ausrichtung der nationalen Titelkämpfe in einem der fünf DEU-Bundesstützpunkte umsetzbar sei. Mögliche Austragungsorte wären somit Chemnitz, Berlin, Mannheim, Dortmund und Oberstdorf. In Dortmund findet nach Genehmigung des Gesundheitsamtes bereits am kommenden Wochenende eine "NRW Autumn Trophy 2020" statt. Bildrechte: imago images / GEPA pictures

23. November | Corona-Hilfe für Profisport - 55. Mio. Euro bewilligt

Etwas mehr als ein Viertel des 200 Millionen Euro schweren Corona-Soforthilfeprogramms des Bundes sind in den Profisport geflossen. Wie das für die Corona-Sportförderung zuständige Bundesministerium des Innern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag (23.11.2020) mitteilte, lagen bis zum geplanten Fristablauf am 22. November insgesamt 339 Anträge vor. Dabei handelt es sich um eine Summe von knapp 69 Millionen Euro (68.883.291,55). 259 Anträge mit einem Volumen von 55.389.636,53 Euro wurden bewilligt. Sechs Anträge wurden abgelehnt, 74 sind noch in Bearbeitung. Pro Klub können bis zu 800.000 Euro beantragt werden. Bildrechte: imago/INSADCO

23. November | Großer Mitgliederschwund in Bayerns Amateurvereinen

Wegen der Corona-Pandemie hat der Bayerische Landes-Sportverband mehr als 82 000 Austritte aus den Vereinen im Freistaat registriert und eine Rückkehr zum Hallensport gefordert. Im Vergleich zum Vorjahr wenden sich vor allem jungen Sportler ab, wie der BLSV am Montag mitteilte. Bei Kindern sei ein Rückgang von 4,3 Prozent, bei Jugendlichen ein Rückgang von 3,7 Prozent verzeichnet worden. Im Kampf gegen das Virus ist organisierter Breitensport in Bayern derzeit verboten. Sollten die Hallen über Ende November hinaus geschlossen bleiben, rechnet der BLSV mit einem "dramatischen Mitgliederrückgang" und mehr als 100 000 Austritten aus den Vereinen. Für das kommende Jahr hätten bereits 65.000 Sportler ihre Kündigung vorgemerkt. Um dem entgegenzuwirken, fordert der Verband die Erlaubnis zum Sporttreiben. "Elementar wichtig ist eine baldige Rückkehr zum Indoor-Sport", sagte BSLV-Präsident Jörg Ammon. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister