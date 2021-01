Corona-Ticker Saarlands Ministerpräsident fordert Corona-Debatte über Profifußball

18.01.2021 | 1. FC Nürnberg erneut in Kurzarbeit - Profis verzichten auf Geld

Der 1. FC Nürnberg geht erneut in Kurzarbeit. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, betrifft das vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie einen Großteil der Mitarbeiter. Zudem verzichte die Profi-Mannschaft auf Teile ihrer Bezüge. "Wir haben eine Lösung gefunden, die mich sehr freut. Die Bereitschaft, auf Geld zu verzichten, war von Anfang an vorhanden. Die Mannschaft ist sich ihrer Verantwortung bewusst", sagte Sportvorstand Dieter Hecking, der in den vergangenen Tagen mit jedem Spieler und Trainer Einzelgespräche geführt habe. Logo 1. FC Nürnberg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

18.01.2021 | Australian Open: Profi positiv?

Nach der Einreise von mehr als tausend Tennisprofis und Betreuern ist australischen Medienberichten zufolge auch ein Profi positiv auf Corona getestet worden. Der zuständige Gesundheitsbehörden-Chef Brett Sutton wurde am Montag von der Zeitung "The Age" mit den Worten zitiert: "Ich glaube, unter den vier (positiv getesteten Personen) ist ein Profi." Der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, teilte mit, dass die vier positiv Getesteten "sicher in Hotel-Quarantäne" untergebracht seien. Um welchen Profi es sich handelt, wurde nicht bekannt. Von den Australian-Open-Veranstaltern gab es zunächst keine Stellungnahme. Bildrechte: imago/Schreyer

18.01.2021 | FIS-Renndirektor Waldner positiv getestet

Der alpine Ski-Weltcup hat einen Coronafall an seiner Funktionärsspitze. Renndirektor Markus Waldner ist nach dem Slalom-Wochenende in Flachau/Österreich positiv getestet worden. Das gab der Internationale Skiverband (FIS) bekannt. Waldner habe sich unmittelbar nach dem Ergebnis in Isolation begeben. Alle Personen, die engen Kontakt mit ihm hatten, seien negativ getestet worden, hieß es. Bei den kommenden Rennen in Österreichs Skimekka Kitzbühel (ab Donnerstag) wird der Südtiroler Waldner von seinen Assistenten Emmanuel Couder und Hannes Trinkl vertreten. Markus Waldner (FIS-Renndirektor) Bildrechte: imago images / GEPA pictures

18.01.2021 | Japans Regierungschef hält an Olympia-Planung fest

Japans Regierungschef Yoshihide Suga hat ungeachtet der andauernden Corona-Pandemie seine Entschlossenheit zur Ausrichtung der Olympischen Spiele im Sommer in Tokio abermals bekräftigt. Man werde die Pandemie "so bald wie möglich" unter Kontrolle bringen und die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele und Paralympics fortsetzen, sagte Suga am Montag zum Auftakt einer Parlamentssitzung. Die Spiele würden als Beweis dienen, "dass die Menschheit das Coronavirus besiegt hat", sagte der Ministerpräsident. Die große Mehrheit der Bevölkerung seines Landes ist laut jüngsten Umfragen jedoch dafür, dass die Spiele abgesagt oder erneut verschoben werden.

Allerdings erwägen die Organisatoren nun aber zumindest eine Reduzierung der Teilnehmerzahl bei Eröffnungs- und Schlussfeier. Um die Sicherheit der Athleten zu gewährleisten und die Abläufe zu vereinfachen, sei es notwendig, die Zahl zu überdenken, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Statement des Organisationskomitees. Bildrechte: imago images/AFLOSPORT