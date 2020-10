Der 1. FC Magdeburg verschiebt seine für November geplante Mitgliederversammlung in das Frühjahr 2021. Das gab der Verein am Dienstag (20.10.2020) in einem Schreiben an seine Mitglieder bekannt. Als Grund nannte das Präsidium in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die sich täglich verschlechternde pandemische Lage in Deutschland.

Bildrechte: imago images / Christian Schroedter