Corona-Ticker Sumo-Topstar Hakuho mit Corona infiziert

5.1.2021 | Sumo-Topstar Hakuho mit Corona infiziert

Etwas mehr als ein halbes Jahr vor dem geplanten Start der Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) macht die Corona-Pandemie in Japan auch vor dem traditionellen Sumo nicht halt. Nach Angaben des japanischen Verbandes JSA wurde bei Topstar Hakuho wenige Tage vor dem Neujahrsturnier in Tokio das Virus nachgewiesen. Der 35-Jährige, mit 44 Turniererfolgen Rekordsieger im Profisumo, sei nach dem Verlust seines Geruchssinnes positiv getestet worden. In der vergangenen Woche hatten sich insgesamt elf Mitglieder eines Sumo-Stalls infiziert. Im Mai 2020 war ein 20 Jahre alter Sumoringer an den Folgen einer Coronainfektion verstorben. Japan kämpft derzeit mit einer dritten Infektionswelle, Premierminister Yoshihide Suga erwägt, den Ausnahmezustand in der Region Tokio auszurufen. Die Hauptstadt meldete am Dienstag 1.278 Neuinfektionen, die zweitmeisten während der Pandemie überhaupt. Am Montag hatte Sugo betont, die Regierung stehe weiter zur Austragung der Olympischen Spiele. Bildrechte: imago images/Kyodo News

4.1.2021 | Langlauf-Olympiasieger Kläbo zurück im Weltcup

Langlauf-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo kehrt nach seiner freiwilligen Corona-Pause in den Weltcup zurück. Der 24-Jährige plane Starts bei den Rennen in Lahti/Finnland am 23./24. Januar und eine Woche später in Falun/Schweden, sagte der norwegische Sprinttrainer Arild Monsen. Klaebo hatte nach seinem Gesamtsieg beim Ruka-Triple zum Saisonstart auf die Weltcups in Davos und Dresden sowie die laufende Tour de Ski verzichtet. Begründet hatte er seine Absage mit der unsicheren Pandemie-Lage. In Lahti will sich Klaebo einen Platz im norwegischen Team für das WM-Rennen über 30 km sichern. In Falun geht es ihm wohl darum, seine Sprint-Form zu testen. Der Saisonhöhepunkt in Oberstdorf steigt vom 23. Februar bis 7. März.

4.1.2020 | Lettische Bob-Athleten nicht bei Weltcup in Winterberg

Die lettischen Bob-Athleten werden coronabedingt nicht am Weltcup am kommenden Wochenende in Winterberg teilnehmen. Im Team seien «einige Covid-19-Fälle» festgestellt worden, wie der nationale Bob- und Skeletonverband am Montag in Riga mitteilte. Folglich seien auch andere Athleten und Betreuer in Selbstisolation geschickt worden. Die Corona-Infektionen seien von einem Arzt des Teams bestätigt worden, das bereits nach Winterberg unterwegs gewesen sei. Auf der Bahn im Hochsauerland wird am 9. und 10. Januar der Bob- und Skeleton-Weltcup ausgetragen, bei dem zugleich auch die Europameister gekürt werden. Die infizierten lettischen Bob-Athleten hatten sich dem Verband zufolge während der Weihnachtszeit in ihrer Heimat mit dem Coronavirus angesteckt. Lettland mit seinen knapp 1,9 Millionen Einwohnern kämpft seit dem Herbst mit einer steigenden Zahl an Neuinfektionen - die Entwicklung ist gegenwärtig schlechter als in Deutschland. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 42 000 Fälle in dem Baltenstaat erfasst, 680 Menschen starben.