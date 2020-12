Corona-Ticker Skisprung-Weltcup von China nach Polen verlegt

Der ursprünglich für Mitte Februar in China geplante Weltcup der Skispringer soll nun in Polen stattfinden. An welchem Ort dort genau gesprungen werden soll, ist noch nicht entschieden, wie der Weltverband Fis am Montag mitteilte. Die Wettkämpfe sind für den 13. und 14. Februar 2021 geplant. Dass Skiflug-Weltmeister Karl Geiger und seine Kollegen nicht in China um Punkte springen können, stand schon länger fest. Grund dafür sind laut Fis die Corona-Vorgaben der chinesischen Behörden.

Die Skisprunganlage in Peking. Bildrechte: imago images/VCG