Hängende Köpfe bei allen Volleyball-Fans: Der für Samstag (12. Dezember) angesetzte Ost-Klassiker zwischen dem Dresdner SC und dem Schweriner SC fällt flach. Wie der DSC am Montag (7. Dezember) in einer Pressemitteilung informierte, wurde die Partie aufgrund mehrerer positiver Corona-Fälle bei Schwerin abgesagt. Demnach wurden gleich fünf Teammitglieder nach der Rückkehr vom Champions-League-Turnier in Italien positiv auf das Virus getestet.