10. November | Organisierter Sport fordert Öffnung der Sportstätten

DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat gemeinsam mit den Landesportbünden eine schnelle Wiederzulassung des Vereinssports gefordert. In einem Brief an die Ministerpräsidenten und Regierenden Bürgermeister der Länder betonten die Unterzeichner insbesondere die Bedeutung des Sports für Kinder- und Jugendliche innerhalb und außerhalb der Schule.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann Bildrechte: dpa Das Ausüben von Sport sei nicht Teil des Problems, sondern "Teil der Lösung der Pandemiebekämpfung", heißt es in dem Brief. Es sei wichtig "allen Vereinen und Verbänden" nach den aktuellen Beschränkungen "schnellstmöglich" wieder die Möglichkeit zu geben, Sportangebote zu unterbreiten und "zumindest zu den Regelungen vor dem 28. Oktober" zurückzukehren. Die entsprechenden Hygienekonzepte hätten funktioniert. Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, und seine Mitstreiter wiesen zudem auf Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO hin, wonach Sport und Bewegung einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit leisten. "Besonders im Herbst und Winter kann Sport die Abwehrkräfte der Menschen und ihre gesamte Resilienz stärken. Wann wäre das wichtiger als in der jetzigen Corona-Pandemiephase?", hieß es.

10. November | Nächste Spielabsage für die Niners Chemnitz

Erwartungsgemäß ist auch das zweite Punktspiel von Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz abgesagt worden. Die Sachsen befinden sich wegen Corona-Fällen noch bis kommenden Montag (16. November) in Quarantäne. Die für Samstag geplante Partie zwischen den Brose Baskets Bamberg und den Chemnitzern könne daher nicht wie geplant stattfinden, teilte die BBL am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Bereits das Auftaktspiel gegen Craislheim war ausgefallen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

10. November | Meppen-Spiel in München fällt aus

Der Deutsche Fußball-Bund hat Corona-bedingt ein zweites Spiel des SV Meppen in der 3. Liga abgesagt. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, kann die für den 15. November angesetzte Partie der Emsländer beim FC Bayern München II an diesem Termin nicht stattfinden. Wegen zahlreicher positiver Corona-Tests befindet sich der überwiegende Teil der Mannschaft bis zum 17. November in Quarantäne. Zuvor war deswegen bereits die Begegnung der Meppener mit dem SV Waldhof Mannheim abgesagt worden. Damit sind in der 3. Liga schon sechs Spiele wegen Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 ausgefallen. Für die beiden Meppener Partien sowie die Begegnungen FC Hansa Rostock gegen Türkgücü München, SpVgg Unterhaching gegen SC Verl, Hallescher FC gegen Unterhaching und SC Verl gegen FSV Zwickau gibt es nach DFB-Angaben noch keine Nachholtermine. Trainer Torsten Frings Bildrechte: imago images/Werner Scholz

10. November | Ringer Stäbler verzichtet auf die WM

Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler verzichtet auf eine Teilnahme an der für 12. bis 20. Dezember geplanten WM in Serbien. "Ich habe mich vor etwa drei Wochen mit dem Corona-Virus infiziert", sagte der Schwabe. Es gehe ihm zwar wieder gut, aber: "Meine Leistungstests haben aber ergeben, dass ich über 20 Prozent weniger Leistungsvermögen verfüge." Nach den in den kommenden Sommer verschobenen Olympischen Spielen in Tokio will Stäbler seine aktive Laufbahn beenden. Frank Stäbler beim Ringen mit Demeu Zhadrayev Bildrechte: IMAGO/Xinhua

9. November | Positiver Corona-Test bei Handball-Nationalspieler

In der deutschen Handball-Nationalmannschaft gibt es nach dem Länderspiel in Tallin gegen Estland einen positiven Coronavirus-Befund. "Dies wurde auf Basis einer noch am Sonntagabend in Tallinn durchgeführten PCR-Testung am heutigen Montagmittag offenbar", teilte der Deutsche Handballbund mit. Die deutsche Nationalmannschaft hatte am Sonntag in der EM-Qualifikation gegen Estland mit 35:23 gewonnen.