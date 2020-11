Die frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat in der Corona-Krise alle Sponsoren bis auf einen verloren. "Alle abgesprungen - bis auf die Bundeswehr", sagte die 34-Jährige vom LV 90 Erzgebirge der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe Glück, dass ich Sportsoldatin bin. Wer weiß, was da noch so kommt." Schwanitz äußerte aber angesichts der wirtschaftlichen Lage Verständnis für die Reaktion ihrer bisherigen Förderer: "Das muss man auch unter dem menschlichen Aspekt sehen."

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, plant bei den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Tokio nun doch mit Fans in den Arenen. Er sei "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir Zuschauer in den Stadien haben werden", sagte er am Rande eines Treffens mit Japans Premierminister Yoshihide Suga in Tokio.