27.10.2020 | Sport befürchtet weitere Einschränkungen und hat "nackte Existenzangst"

Wenn am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie reden, droht auch dem Sport neues Ungemach. Geisterspiele oder gar Saisonabbruch sind mögliche Szenarien. Dazu gibt es von Vertretern aus dem Sport nun Kritik am Vorgehen der Politik. Die Vereine im Fußball, Handball oder Basketball haben Konzepte entwickelt, wie man Veranstaltungen mit Zuschauern durchführen könne. Darauf werde nun wohl aber keine Rücksicht genommen. "Man kann uns nicht mit dem Erstellen von Konzepten beauftragen, die dann greifen und einwandfrei funktionieren, um der Sache im nächsten Schritt - nur um ein politisches Zeichen zu setzen - den Riegel vorzuschieben. Ich hoffe, dass sich die Politik an die Fakten hält und nicht auf Basis von Gefühlen und Symbolen entscheidet", ereifert sich etwa Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball Bundesliga (HBL).

Die sechswöchige Testphase mit bis zu 20 Prozent Kapazitätsauslastung der Hallen und Stadien geht nun zu Ende. Und selbst in der Testphase wurden die erlaubten Zuschauerzahlen nur theoretisch, immer wieder nach unten korrigiert. Sollte es zum absoluten Horrorszenario Lockdown kommen, fürchten viele Spitzenfunktionäre gar um die Existenz ihre Sportart. Auch für die Basketball Bundesliga (BBL) wäre es "ein Desaster, wenn es wieder einen Lockdown geben würde. Wenn man uns den Spielbetrieb einstellt, kann man den Laden zusperren", sagte Geschäftsführer Stefan Holz dem SID. Auch DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke betont das Vorliegen geeigneter Hygienekonzepte - und warnt: "Wenn die Politik Zuschauer verbietet, entzieht sie dem Profisport die Basis zum Überleben."

"Diese Konzepte wurden doch genau für Phasen, wie wir sie jetzt erleben, erarbeitet", sagte Axel Hellmann, Mitglied des Vorstands von Eintracht Frankfurt, der darauf verweist, dass Sportveranstaltungen bisher nicht im Verdacht stünden, eine Ausbreitung des Virus zu fördern. Er hält den Ausschluss von Zuschauern daher "nicht nur im Profifußball dauerhaft für den falschen und nicht mehr verhältnismäßigen Weg". Er sieht sich dabei auf einer Linie mit DOSB-Präsident Alfons Hörmann. "Die Rücklagen sind aufgebraucht, die Vereine und Verbände haben keine Luft mehr zum Atmen", sagte er dem SID und betonte: Es mache sich eine "nackte Existenzangst" breit. Die leere Arena von RB Leipzig bei einem Bundesliga-Spiel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

27.10.2020 | "Falsch positive" Coronatests nicht auszuschließen

Sogenannte "falsch positive" Befunde bei Coronatests wie im Fall von Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry sind nach Ansicht von Experten auch künftig nicht auszuschließen. "Sie können im Einzelfall immer vorkommen, das liegt rein statistisch einfach im Bereich des Möglichen. Damit muss man leben", sagte Prof. Dr. Wilhelm Bloch, Leiter der Abteilung Molekulare und zelluläre Sportmedizin an der deutschen Sporthochschule in Köln, im Gespräch mit dem SID. Gnabry war in der vergangenen Woche zunächst positiv getestet und in häusliche Isolation geschickt worden. Dadurch verpasste er die Spiele von Bayern München gegen Atletico Madrid (4:0) und Eintracht Frankfurt (5:0). Nachtests ergaben, dass der erste Befund fehlerhaft gewesen war. Gnabry konnte seine Isolation beenden und am Montag mit dem deutschen Rekordmeister zum Spiel der Champions League bei Lokomotive Moskau fliegen. Zusätzlich hatten am vergangenen Wochenende vermeintliche positive Tests unter anderem bei den Zweitligisten Würzburger Kickers und 1. FC Heidenheim sowie beim Drittligisten Türkgücü München für Irritationen gesorgt. Nachfolgende Tests ergaben stets negative Ergebnisse. Vor allem der Fall Heidenheim mit fünf falsch positiven Befunden aus einer Testreihe sei "sehr schwierig nachzuvollziehen", sagte Bloch: "In diesem Fall könnte eine Kontamination oder ein Fehler eines Gerätes vorliegen." Bildrechte: imago images/Laci Perenyi

26.10.2020 | Derby Dresden gegen Aue für 2. Dezember neu angesetzt

Das Sachsen-Duell der 2. Handball-Bundesliga zwischen dem HC Elbflorenz und dem EHV Aue wird am 2. Dezember nachgeholt. Das gab der gastgebende Dresdner Verein am Montag bekannt. Am vergangenen Mittwoch musste die Partie abgesagt werden, nachdem es Auffälligkeiten bei Corona-Tests in der Auer Mannschaft gegeben hatte und diese vorsorglich in Quarantäne gegangen war. Der HC Elbflorenz teilte weiter mit, dass das Spiel am kommenden Sonntag gegen den VfL Lübeck-Bad Schwartau vor Zuschauern stattfinden kann. Das bisher geltende Hygienekonzept werde in den nächsten Tagen den steigenden Coronazahlen in Dresden angepasst. Es gelte am Spieltag unter anderen die Maskenpflicht auch auf den Sitzplätzen.

26.10.2020 | BBL-Pokal: Top Four vielleicht erst 2021