Ein Mitglied der deutschen Mannschaft hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof gegen die Corona-Richtlinien des Weltverbandes IBU verstoßen. Der Verband belegte den Betroffenen mit einer Geldstrafe, weil er die Schutzmaßnahmen "wiederholt" nicht befolgt haben soll. Dazu stehe das namentlich nicht benannte Teammitglied bis zum Saisonende unter besonderer "Beobachtung", ein weiterer Verstoß führe zum Verlust der Akkreditierung, so die IBU.

Auch der Biathlon-Weltcup in Oberhof ist von einer Vielzahl an Coronafällen beeinträchtigt. Bildrechte: imago images/Christian Heilwagen

Außerdem wurden zwei weitere Personen im Rahmen des Weltcups am Rennsteig positiv auf Corona getestet. Durch die COVID-19-Erkrankungen im griechischen Team und im Bereich des Organisationskomitees erhöht sich die Zahl der Coronafälle im Rahmen des Biathlon-Weltcups von Oberhof auf 17. Insgesamt wurden im Saisonverlauf in der Blase des Weltverbandes 35 Personen positiv getestet.

Nur wenige Stunden nach einem behördlichen Okay droht den alpinen Ski-Klassiker von Wengen nun doch eine Absage. Am Montagmorgen wurden die internationalen Mannschaften aufgefordert, ihre Anreise in die Schweiz zu stoppen. Der Grund sei, dass die Corona-Lage in dem Skiort im Berner Oberland weiter evaluiert werde.