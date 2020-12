"Es läuft gerade nicht so rund für ihn, aber in dem Moment, wenn sich das ändert, werden wir ganz sicher Tore von Timo Werner sehen", sagte Chelseas Teammanager Frank Lampard. Letztmals traf Werner am 7. November im Ligaspiel gegen Sheffield United, insgesamt erzielte er bis dato acht Tore und bereitete sechs weitere vor in seinen 21 Pflichtspielen für die Blues. Das ist gewiss nicht bodenlos schlecht. Aber für die 53 Millionen Euro, die Chelsea im Sommer für ihn an RB Leipzig zahlte, erwarten sie in London mehr. Und sie sehen Dürrephasen besonders kritisch.