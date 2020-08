Trainingsauftakt in Magdeburg Die neue Bescheidenheit beim FCM

Auf der Pressekonferenz zum Saisonauftakt beim 1. FC Magdeburg war die Frage nach den Zielen noch gar nicht gestellt worden, da ergriff Sportchef Mario Kallnik schon selbst die Initiative: "Als erstes wollen wir 46 Punkte holen. Solange wir die nicht haben, brauchen wir auch nichts anderes diskutieren." Der Klassenerhalt als oberstes Saisonziel also – so wie in den Drittligajahren unter Jens Härtel, in denen der FCM dann doch immer wesentlich erfolgreicher war. Es ist eine Lehre aus der vergangenen Saison, in der der Club die eigenen Ansprüche allzu offensiv formulierte und am Ende fast abgestiegen wäre.