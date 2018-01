Zweitligist Dynamo Dresden hat Stürmer Moussa Kone vom Schweizer Erstligisten FC Zürich verpflichtet. Der senegalesische Junioren-Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2022 mit Gültigkeit für die ersten beiden Ligen. Über die Ablösemodalitäten für den 21-Jährigen gaben beide Seiten keine Auskunft. "Wir waren bereits im vergangenen Sommer in intensiven Gesprächen mit Moussa und sind froh, dass wir uns jetzt mit dem FC Zürich auf den Wechsel verständigen konnten", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Für den FCZ hatte der Angreifer in dieser Saison in 15 Super-League-Spielen zwei Tore erzielt.

Zweitligist FC Erzgebirge Aue und Mittelfeldspieler Michael Maria gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, einigten sich beide Seiten einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis Ende Juni 2019 laufenden Vertrages. Maria war im Sommer 2017 vom Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach ins Lößnitztal gekommen. Der 22-Jährige wechselt nun in die Niederlande zum Erstligisten FC Twente Enschede.

Regionalligist Wacker Nordhausen hat Dino Medjedovic verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt vom zypriotischen Erstligisten Aris Limassol in den Südharz. In Deutschland kickte er bereits beim SC Paderborn, bei der TSG Neustrelitz und beim VfL Wolfsburg II. Bei den Niedersachsen wurde der Mittelstürmer in der Saison 2015/2016 Torschützenkönig der Regionalliga Nord. Wacker-Trainer Volkan Uluc: "Dino ist ein torgefährlicher Spieler, der mit Neustrelitz Meister wurde und die Regionalliga kennt. Wir sind froh, dass wir ihn verpflichten konnten." Dagegen verlässt Torwart Kevin Rauhut Wacker und heuert bei Spitzenreiter Energie Cottbus an. In der aktuellen und der vergangen Spielzeit kam er insgesamt 31-mal in der Regionalliga zum Einsatz.