Die Meinung mitteldeutscher Sportler und Trainer ist geteilt. René Sack, Trainer bei den Halleschen Leichtathletik-Freunden, lehnt eine mögliche Rückkehr strikt ab: "Ich finde es natürlich nicht gut und denke auch, dass Herr Bach 'Putin-Freund' ist. Da geht es eher um Geld, als um alles andere." Sport und Politik gehöre zusammen, aber das IOC gehe dabei falsche Wege. Die Geschichte habe schon oft gezeigt, dass es nicht funktioniert und Systeme stark gemacht wurden, die es nicht verdient hatten, so Sack, der deutlich sagte: "Ich denke, man muss rigoroser vorgehen."

Für den früheren Box-Olympiasieger Henry Maske ist es nachvollziehbar, dass ein Land ausgeschlossen wird, was aktuell nicht vertretbare Aktionen durchführt. Er versteht, dass diese Möglichkeit genutzt wird, um ganzheitliche Kraft erkennen zu lassen.

Bildrechte: Andreas Acktun Allerdings denkt der 59-Jährige auch an die Sportler: "Ich weiß, wie enttäuscht wir waren, als wir 1984 vom Ausschluss betroffen waren, weil wir boykottiert haben und nicht an Olympischen Spielen teilnehmen konnten. Wir sind zu einem indirekten Machtinstrument im politischen Bereich benutzt worden. Für die Sportler und Sportlerin sei das aber in erster Instanz nicht das Ziel, weswegen sie trainieren. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil der russischen Athleten vor allem das Ziel hat, im Sport erfolgreich zu sein und die Zeit, die ihr oder ihm zur Verfügung steht, zu nutzen. Wenn sie oder er politisch unterwegs ist, dann hat das selbstverständlich eine andere politische Brisanz."

Ähnlich sieht es auch Bob-König Francesco Friedrich, der eine Rückkehr russischer und belarusischer Athleten "in Ordnung findet". "Sie gehören dazu. Der Sport hat mit der Politik da nichts zu tun. Ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn wir Olympische Spiele, für die wir jahrelang trainiert haben, boykottieren sollen.“

Dass viele russische Athleten Sportsoldaten sind, ist für den sächsischen Bob-König kein Problem: "Ich bin auch bei der Bundespolizei angestellt und wenn es das nicht gebe, könnte ich meinen Sport gar nicht ausüben, weil ich es finanziell gar nicht stemmen könnte."

Die frühere Weltklasse-Kugelstoßerin Christina Schwanitz meint: "Aus rein sportlicher Sicht sollten man den Athleten perspektivisch eine Chance geben, wieder Leistungssport zu machen und das Leben zu führen, für welches sie sich entschieden haben."

Bildrechte: imago images/Beautiful Sports Die müsse aber unter den sauberen und fairen Bedingungen stattfinden, die auch für alle anderen Sportler weltweit gelten, so Schwanitz. Gerade im Bereich Dopingkontrollen seien diese Athleten jetzt schon über ein Jahr raus aus der internationalen Aufsicht und wurden vermutlich lange nicht kontrolliert. Es erfordere also wahrscheinlich mindestens eine ähnliche Zeit, bis man mit intensiven Kontrollen ihre saubere Wettbewerbsfähigkeit wieder sicherstellen kann, glaubt Schwanitz, die der Meinung ist, dass dies für die Olympischen Spiele in Paris noch nicht zu gewährleisten ist.

Handball-Manager Karsten Günther vom SC DHfK Leipzig will vor allem eins: Frieden. Der Sport könnte dabei eine große Rolle spielen, meinte er. "Das IOC wurde einst als Friedensbewegung gegründet. Frieden bekommt man nicht durch Abschottung. Frieden bekommt man durch Austausch und Dialog. Ich würde es den Sportlern wünschen. Es wäre ein Anstoß, sich wieder in die Augen zu schauen und schnellstmöglich Frieden zu schließen. Es könnte ein erster Schritt sein, den der Sport sendet, er könnte ganz wichtig sein", so Günther.

Lesser: Rückkehr erst nach Kriegsende

Für Lesser dürften hingehen russische und belarusische Athleten erst wieder starten dürfen, wenn sich Russland aus der Ukraine zurückzieht. "Solange die Russen Krieg in der Ukraine führen, ist eine Rückkehr für mich völlig sinnfrei", sagte er im MDR.

Bei dem Vorstoß des IOC handelt es sich um eine Empfehlung. Die Entscheidung der Zulassung liegt in der Verantwortung der internationalen Verbände. Der Leichtathletik-Weltverband erklärte am Mittwoch bereits, dass sich "an der Position von World Athletics sich nichts geändert hat." Das Council des Weltverbandes hatte in der vergangenen Woche entschieden, die Sportler und Sportlerinnen der beiden Länder wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine bis auf Weiteres nicht teilnehmen zu lassen.