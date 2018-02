In einer bis dahin sehr engen Partie, in der die Gäste immer wieder in Führung lagen, verspielten die Akteurinnen von Trainer Alexander Waibl einen 22:19-Vorsprung im zweiten Durchgang. Danach dominierte Schwerin das Geschehen und ließ Dresden im dritten Satz keine Chance. "Vom Ergebnis sieht es deutlicher aus, als es in den ersten beiden Sätzen war. Da waren wir eigentlich besser. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg für Schwerin", sagte DSC-Trainer Waibl. Beste Spielerin beim SSC Schwerin war Jennifer Geerties. Beim Dresdner SC wurde Ivana Mrdak geehrt. "Wir haben heute richtig gut gekämpft. Ich bin echt froh, dass wir das vor allem auch vom Ergebnis so deutlich gewonnen haben. Das war gut für die Seele", so der SSC-Coach Felix Koslowski.

DSC-Coach Alexander Waibl (Archiv) Bildrechte: IMAGO