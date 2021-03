Die ersten vier Punkte gingen allesamt an die Gastgeberinnen, die nächsten vier holte sich der DSC. Die die Schwerinerinnen konnten sich kurz darauf erneut absetzen und sogar mit 15:5 in Führung gehen. Das Team von Cheftrainer Alexander Waibl ließ aber nicht locker und fightete sich ein weiteres Mal zurück in die Partie. Elf Punkte in Folge zum 16:15 legten den Grundstein für das 25:22 im ersten Satz und den erfolgreichen Verlauf des Matches.