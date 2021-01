Schon das erreichen des Viertelfinals war durchaus speziell für die Damen aus Sachsen. Sowohl in Achtelfinale, als auch in die Runde der letzten acht war man durch die coronabedingte Absage des Gegners gekommen. Somit ging es ohne viel Spielpraxis im laufenden Wettbewerb direkt gegen ein Schwergewicht im europäischen Volleyball.

Nachdem sich die Dresdnerinnen Mitte des ersten Satzes bereits mit drei Punkten (18:15) absetzen konnten, und bis dahin eine fast tadellose Leistung hinlegten, schlichen sich zum Ende des Durchgangs erste kleine Fehler in das Spiel. Zwei starke Blocks der Türkinnen brachten die Gastgeberinnen wieder zurück und so ging der erste Satz aus DSC-Sicht doch noch verloren.

Bleibenden Eindruck schien dieser aber nicht hinterlassen zu haben, denn das Waibl-Team kam mit viel Energie in den zweiten Satz und spielte Galatasaray phasenweise an die Wand. So konnten die Dresdnerinnen bereits kurze Zeit später ihren ersten Satzball zum 25:16 verwandeln und das Spiel wieder ausgleichen.