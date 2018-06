Die Volleyballerinnen des Dresdner SC treffen in der ersten Runde im DVV-Pokal auf den deutschen Vizemeister MTV Stuttgart. Das ergab die Auslosung am Freitag (15.06.2018) in Berlin.

Trainer Alexander Waibl will wieder ins Pokalfinale. Bildrechte: imago/Hentschel

Waibl nahm das Hammerlos nach einem kurzen Moment des Entsetzen mit Fassung und erklärte in einer Pressemitteilung: "Stuttgart hat wieder eine gute Mannschaft zusammen, aber wir fahren dort natürlich hin um zu gewinnen. Wir wollen wieder nach Mannheim." Der DSC geht als Titelverteidiger an den Start. Im März dieses Jahres krönten sich die Elbestädter zum fünften Mal in Folge zum Pokalsieger. Vor fast 12.000 Zuschauern gewann der DSC gegen den VC Wiesbaden glatt mit 3:0. Mit Wiesbaden bekommt es in der ersten Runde Schwarz-Weiß Erfurt. Der VfB Suhl bekommt es mit dem Pokalsieger aus dem Südwesten des Landes zu tun.



Die Begegnung zog übrigens Viola Knospe, Leiterin des Spielbetriebes der Volleyball Bundesliga. Gespielt wird am 3./4. November 2018. Die Pokalendspiele der Frauen und Männer finden am 24. Februar 2019 erneut in der SAP Arena Mannheim statt. Auf dem Weg dorthin muss der DSC die schwerste Nuss schon in der ersten Runde knacken.