Trotz des sportlichen Abstiegs wird Schwarz-Weiß Erfurt auch in der kommenden Saison in der 1. Volleyball Bundesliga an den Start gehen. Die Thüringerinnen profitieren von der Ligaerweitung von elf auf 14 Mannschaften und haben einen Antrag auf den freien Startplatz in der Liga gestellt - mit Erfolg.