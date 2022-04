Ein Abgang, der feststeht und auch schmerzt, ist der Verlust von Jenna Gray. Die Zuspielerin aus den USA "will schauen, dass sie in Italien ein Angebot bekommt, was ihrer Leistungsfähigkeit angemessen ist", so Waibl. "Und es wird noch andere Abgänge geben, die wir gern verhindert hätten." Waibl selbst hatte seinen Vertrag erst im März verlängert. Welche Spielerin in das neu zu formierende Team stoßen wird, wollte der 54-Jährige nicht verraten.