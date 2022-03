Zwar hätte keine Spielerin schwere Symptome gehabt. Aber die Nachwirkungen seien jetzt noch deutlich zu spüren. "Mehrere haben muskuläre Probleme, es hat Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Der Körper wird schnell müde", so Waibl. Eine Verlegung des Endspieles auf einen späteren Zeitpunkt kam für den Verband dennoch nicht in Frage.

Viel Zeit zur Regeneration bliebt dem DSC nicht, bereits am Mittwoch wartet das nächste Bundesliga-Spiel. Hier ist noch nicht einmal klar, die die Playoffs am Ende ausgetragen werden. Ziel des Dresdner SC ist, Platz zwei oder drei in der Hauptrunde zu belegen, und so Stuttgart in einem möglichen Halbfinale aus dem Weg zu gehen. "Wir denken von Playoffrunde für Playoffrunde. In erster Runde wartet schon ein harter Brocken." Auch die Meisterschaft gehe nur über Stuttgart.