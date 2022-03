Stautz war vor der Saison von Potsdam nach Erfurt zurückgekehrt, wo sie bereits von 2011 bis 2017 gespielt hatte. "Wir sind froh, dass sich Toni entschieden hat, bei uns zu bleiben. Wir sind mit ihrer sportlichen Leistung und ihren Qualitäten als Führungsspielerinnen sehr zufrieden. Sie ist ein wichtiger Baustein für unsere Mannschaft", sagte Geschäftsführer Yves Wangemann. Auch die einstige Erfurter Sportgymnasiastin sah keinen Grund für einen Vereinswechsel: "Wir haben eine sehr erfolgreiche Saison absolviert, es macht mir viel Spaß und das Projekt in Erfurt steht ja noch am Anfang, wozu ich meinen Teil beitragen möchte."

Erfurt bestreitet am Dienstag bei Ex-Meister Roten Raben Vilsbiburg sein letztes Saisonspiel. Aktuell ist die Mannschaft Zehnter der Zwölfer-Liga und kann sich noch um einen Rang verbessern. Platz acht und damit der Einzug in die Playoffs ist nicht mehr möglich. Danach will SWE weitere Personalentscheidungen bekanntgeben.