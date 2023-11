In einer phasenweise umkämpften Partie war das Pokal-Aus gegen den Meister und Pokalsieger nach 77 Minuten perfekt. Dabei hielten die Gastgeber in der Goldberghalle in Ohrdruf vor allem im ersten Satz noch gut mit und hatten den großen Favoriten sogar am Rande eines Satzverlustes. Beim 23:22 schlugen die Gothaer zum Satzball auf – doch die Berliner kontern und brachten den Durchgang 25:23 nach Hause.

Bildrechte: IMAGO / Christian Heilwagen