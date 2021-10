Direkt am 1. Spieltag wartete mit dem letztjährigen Vizemeister MTV Stuttgart ein echtes Schwergewicht auf Schwarz-Weiss Erfurt. Die Thüringer hatten in der Saisonpause acht Zugänge zu verzeichnen und konnten mit Konstantin Bitter einen neuen Headcoach verpflichten. Und trotz aller Neuerungen hielt SWE besonders im ersten Satz stark dagegen. Vor allem Rückkehrerin Antonia Stautz motivierte ihre Mitspielerinnen und trieb diese zu Höchstleistungen an. Lediglich mit 23:25 zog Erfurt im ersten Durchgang den Kürzeren. Ein Achtungserfolg, der im zweiten Satz hätte vergolded werden können. Doch das Bitter-Team nutzte seinen einen Satzball nicht und verlor auch den zweiten Durchgang äußrst knapp (26:28).

Es fehlte lediglich die letzte Kaltschnäuzigkeit, um den Vizemeister mal so richtig zu schocken. Und genau diese Kaltschnäuzgkeit legte das Team von Tore Aleksandersen an den Tag. Im dritten Durchgang agierte der SWE-Block am Netzt oft zu löchrig, ein gefundenes Fressen für den MTV. 12:25 und am Ende eher ein ernüchterndes 0:3 für Schwarz-Weiss Erfurt, die in dieser Saison die Gegner deutlich mehr fordern wollen. Das gelang in Stuttgart scon teilweise.