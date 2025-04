Bildrechte: IMAGO/Eibner

Volleyball | Bundesliga Rückschlag im Titelrennen: Dresdner SC verliert erneut gegen Schwerin

Playoff-Finale, Spiel 2

23. April 2025, 21:04 Uhr

Die DSC-Frauen haben kaum noch Chancen auf die Deutsche Meisterschaft. Nach der Auftaktniederlage gegen den SSC Schwerin verlor das Waibl-Team in der Serie "Best of Five" auch das zweite Spiel gegen den Hauptrundensieger.