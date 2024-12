Der Dresdner SC bleibt in der Volleyball-Bundesliga der Frauen weiterhin das Maß der Dinge. Das Team von Trainer Alexander Waibl löste am 12. Spieltag seine Pflichtaufgabe beim USC Münster solide und siegte letztlich ohne größere Probleme 3:0 (25:18, 25:22, 25:20). Dadurch steht der DSC auch weiterhin mit drei Zählern Vorsprung an der Spitze der Liga.